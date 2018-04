Wer viel barfuß geht, ist körperlich leistungsfähiger

Forscher untersuchten 1015 Kinder aus Deutschland und Südafrika im Alter zwischen 6 und 18 Jahren. Sie beobachteten in einer 15-monatigen Studie den Einfluss des Barfußgehens auf die Gesundheit.

In Südafrika ist Barfußgehen, unabhängig des sozialen Status, weit verbreitet. In Deutschland hingegen ist dies seltener zu beobachten.



Der Hamburger Sportmediziner Karsten Hollander erforschte, ob und wie sich das auf den körperlichen Zustand der Kinder und Jugendlichen auswirkt. Mit einer hochauflösenden Kamera wurde bei einem 20-Meter-Lauf das Fußaufsetzen der beiden Teilnehmergruppen erfasst und ausgewertet. Die südafrikanischen Probanden hatten ein deutlich natürlicheres Abrollen des Fußes, was Auswirkungen auf die Entwicklung des Fußgewölbes zeigte. Deutsche Kinder und Jugendliche entwickelten mit zunehmendem Alter weitaus häufiger Plattfüße.

Holland sagt:

„Ob man barfuß aufwächst, hat großen Einfluss auf die Fußentwicklung, das Gangbild und die körperliche Leistungsfähigkeit.“





Dieser Artikel ist auch als Podcast-Episode verhanden. Diese enthält mehr Informationen, als der Artikel.



