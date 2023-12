Weniger Haushaltsabfälle

Laut dem Statistischen Bundesamt gab es in Deutschland im Jahr 2022 so wenig Müll wie noch nie. Die Erhebung dessen gibt es seit 2004. Bezogen wird die Erhebung auf alle Abfallarten (gelbe, blaue und graue Tonnen sowie Sperrmüll und Biomüll). Insgesamt gab es im Jahr 2022 3 Millionen Tonnen Müll, was pro Kopf etwa 438 kg und pro Tag 1,2 kg ausmacht. Im Jahr 2021 waren das noch 484 kg pro Kopf und Jahr.

Weniger Müll trotz mehr Menschen

Dies sei bemerkenswert laut dem Statistischen Bundesamt, da im Jahr 2022 rund 1,1 Millionen Menschen mehr in Deutschland lebten als das Jahr zuvor. Der Rückgang sei am stärksten beim Biomüll. Woran genau der Rückgang liege, sei leider nicht klar, aber es spart Ressourcen und das sei gut für die Umwelt.

Quelle: Deutschlandfunknova