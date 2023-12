Weihnachtsessen für Bedürftige

Migranten, Obdachlose und alle anderen Bedürftigen können in dieser Woche eine Einladung zu einem riesigen Essen im Saal des polnischen Parlaments wahrnehmen. Das parlamentarische Gastronomie-Unternehmen ist für die Verpflegung des Weihnachtsessens verantwortlich, und es findet im größten Raum des Parlaments statt, der für mehrere hundert Gäste Platz bietet. Die Idee dazu hatte Szymon Hołownia, Politiker des neu vereidigten polnischen Parlaments.

„Weihnachten ist eine Zeit, in der niemand allein sein sollte“, so Hołownia, wie die Nau berichtet.

Hołownia lädt Menschen ein, die sich aktuell in einer Krise befinden und denen es nicht gut geht. Bezüglich des Festmahls ist er mit Wohltätigkeitsorganisationen, welche Menschen in Not helfen, in Kontakt.

Quelle: Nau