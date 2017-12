Weihnachten: Pizzeria verteilte Gratis-Pizza an Obdachlose (Video)

Die Pizza Arena Herne hat am 24. Dezember für den guten Zweck gebacken. Das Restaurant verschenkte etwa 180 Pizzen an Obdachlose und bedürftige Menschen, damit sie nicht hungern müssen.

Auch interessant

Backen für den guten Zweck:

Bereits im Vorfeld plante Alex Sharif mit seinen beiden Geschwistern, die Pizzeria an Heiligabend für vier Stunden zu öffnen. Gegen 13 Uhr fingen sie an und backten mehrere Stunden, um bedürftigen und mittellosen Menschen zu helfen. Diese Aktion inspirierte einen Supermarkt und eine Bäckerei, die sich daraufhin der wohltätigen Sache in Form von Lebensmittelspenden angeschlossen haben.

Am Ende des Tages wurden ungefähr 180 Bedürftige mit Pizza, Gebäck und Lebensmitteln beschenkt. Außerdem belieferte die Pizzeria noch Ärzte der Krankenhäuser in der Nähe, um ihnen zu zeigen, wie sehr sie die Arbeit schätzen. Danach gingen die Geschwister zur eigenen Familie und feierten noch Weihnachten.

Hier sind die Geschwister in Aktion zu sehen: