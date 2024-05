Vierzig Breitmaulnashörner freigelassen

In Südafrika wurden kürzlich 40 Breitmaulnashörner erfolgreich in die Wildnis entlassen. Diese Nashörner stammen von einer privaten Zuchtfarm, die seit dem letzten Jahr von der NGO African Parks betrieben wird. Diese Organisation hat das ambitionierte Ziel, in den nächsten zehn Jahren insgesamt 2.000 Nashörner in afrikanischen Schutzgebieten auszuwildern.

Die freigelassenen Tiere befinden sich nun in einem Wildreservat in der Provinz KwaZulu-Natal. Um sie vor Wilderei zu schützen, wurden den Nashörnern die Hörner entfernt. Diese präventive Maßnahme soll die Tiere weniger attraktiv für Wilderer machen, da Nashornhörner auf dem Schwarzmarkt sehr begehrt sind.

Weltweit existieren schätzungsweise noch etwa 13.000 Breitmaulnashörner, wobei rund 80 Prozent dieser Tiere in Südafrika leben. In den letzten Jahren hat die Wilderei stark zugenommen, und die Hörner werden trotz strenger Handelsverbote vor allem nach Asien verkauft. Dort werden sie in der traditionellen Medizin gegen Fieber und Krämpfe verwendet und gelten zudem als Potenzmittel.

Langfristiges Schutzprojekt

African Parks arbeitet eng mit lokalen Gemeinschaften und anderen Naturschutzorganisationen zusammen, um den Lebensraum der Nashörner zu sichern und die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Schutzes dieser bedrohten Art aufzuklären. Der Erhalt der Breitmaulnashörner ist nicht nur für die Artenvielfalt, sondern auch für das Ökosystem, in dem sie eine wesentliche Rolle spielen, von großer Bedeutung.

Die Auswilderung der 40 Nashörner in KwaZulu-Natal ist ein weiterer Schritt in Richtung des langfristigen Ziels, die Breitmaulnashörner vor dem Aussterben zu bewahren und ihre Population in freier Wildbahn zu stärken.

Quelle: Deutschlandfunknova