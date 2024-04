Viele neue Bäume für den Harz

Wiederaufforstung im Harz: Vor wenigen Tagen wurden im Harz, im Gebiet zwischen Elend und Braunlage erst 15.000 und dann noch einmal 15.000 Setzlinge eingepflanzt. Bereits im Oktober 2023 wurden Laubbäume eingesetzt. Dieses Mal waren die Nadelbäume dran - Lärchen, Kiefern und Douglasien.

Folgen Klima

In den vergangenen Jahren waren im Harz aufgrund von Käferbefall, Stürmen und Trockenheit große Waldflächen zerstört worden. Dort, wo die Borkenkäfer alle Fichten aufgefressen hatten, wurden hauptsächlich neue Laubbäume gepflanzt, denn die Forstverwaltung setzt auf einen Mischwald, in dem der Borkenkäfer sich nicht mehr so stark ausbreiten kann.

Bürgerinitiative

Die Hilfsbereitschaft bei den Bürgern ist groß. Bei dieser Aufforstungsaktion hatten wieder zahlreiche Freiwillige geholfen. Auch ansässige Unternehmer sammeln für die Aufforstung im Harz und gründeten die Initiative „heiermann4future“, die Gelder für den Waldschutz zur Verfügung stellen.



Quelle: NDR