Venedig: Jetzt auch Verbot von großen Reisegruppen

Um Stadt und Einwohner zu schützen, wird es ab Juni nur noch kleinere Touristengruppen bis 25 Personen geben. Grund dafür ist der Massentourismus in der norditalienischen Stadt und dessen Auswirkungen. Zudem ist ein Verbot von Lautsprechern bei touristischen Führungen beschlossen worden, welches auch ab Juni 2024 in Kraft treten wird. Dadurch sollen die Bewohner Venedigs und den Inseln Murano, Burano und Torcello vor Lärm und Belästigung vor Lärm geschützt werden.

Eintrittsgebühr

Venedigs Einwohner leiden unter dem Massentourismus. In der Altstadt leben laut dem RND lediglich weniger als 50.000 ständige Einwohner. In der Hauptsaison sind dafür mehr als doppelt so viele Touristen dort, was zu vollen Gassen und Menschenmassen führt. Venedig hatte als eine der vielen Maßnahmen deshalb vergangenen September eine Eintrittsgebühr von 5 Euro eingeführt.

Quelle: RND