Ureinwohner im Parlament

Das geplante Referendum zur verfassungsmäßigen Anerkennung der indigenen Ureinwohner wurde nun endlich durch die australische Regierung vorgelegt, wie im australischen TV vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz gezeigt. Diese machen etwa 3,2 Prozent der australischen Bevölkerung aus.

„Viele haben lange auf diesen Moment gewartet. Doch haben sie während dieses Prozesses so viel Geduld und Optimismus bewiesen, und dieser Geist der Zusammenarbeit und des durchdachten, respektvollen Dialogs war so wichtig, um an diesem Punkt geeint anzukommen“, sagt Ministerpräsident Anthony Albanese gegenüber der faz.