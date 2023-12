Tiny Forest als grüne Stadtlunge

Zwei Jahre hat es gedauert, jetzt ist es so weit: Mannheim bekommt einen Mini-Wald mitten in der Stadt. Auf einer 300 Quadratmeter Brachfläche, welche die Stadt zur Verfügung stellt, werden im Frühjahr 2024 einheimische Pflanzen und Bäume dicht aneinander eingepflanzt. Auf einen Quadratmeter kommen hier drei Setzlinge. An diesem Standort gibt es viele hohe Mietshäuser, er gehört zu den heißesten Orten der Stadt.

«Wir wollen mit kleinen grünen Lungen das Stadtklima verbessern», sagte Ulrich Holl, Vorsitzender der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof.

Ein Tiny Forest bietet ein innerstädtisches Habitat für Vögel, Insekten und andere Tiere und trägt zudem zur Bindung von Kohlenstoff bei. Finanziert wird der Mini-Wald von der BIG, welche Spenden von Firmen und Privatpersonen einsammelt. Die Bürgerinitiative Mannheim hat Hoffnung, dass dieses Projekt als Beispiel für andere Stadtteile dient und Nachahmer findet. Tiny Forests gibt es bereits in einigen anderen deutschen Städten, wie Berlin, Hamburg und Darmstadt.

