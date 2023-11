Tempo 20 im Zentrum

Es sollen weniger Autos in der Frankfurter Innenstadt fahren. Deswegen führt die Stadt Tempo 20 in vielen Straßen ein. Dadurch will man die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Großstadt Frankfurt am Main erhöhen.

»Fahren von Parkhaus zu Parkhaus oder zum Posen mit dem Auto soll es in der Innenstadt nicht mehr geben«, erklärt Wolfgang Siefert, der Verkehrsdezernent von Grünen, wie der Spiegel berichtet.

Ab kommenden Monat wird das Tempolimit 20 eingeführt. Erst um die Börse, dann blockweise weiter. Das gesamte Gebiet soll eine verkehrsberuhigte Zone werden. In den Hauptstrßen ändert sich nichts, doch in den Nebenstraßen gilt Tempolimit 20.

»Wer nach Frankfurt mit dem Auto in die Innenstadt kommen möchte, kann dies weiter tun und dann eben in ein Parkhaus fahren«, so Siefert.

Zudem werde es keine Parkplätze mehr an den Straßen geben, nur noch Behindertenparkplätze, Ladezonen und Taxistellplätze. Auch das kostenfreie Parken wird es nicht mehr geben. Dafür plane man einen fahrradfreundlichen Umbau weiterer Nebenstraßen.

„Wir werden nicht darum herumkommen umzugestalten“, erklärt Siefert dem Spiegel.

Alle diese Maßnahmen sollen den öffentlichen Raum attraktiver machen und dem Klimaschutz dienen.

Quelle: Spiegel