Studentin wohnt mit Senioren unter gleichem Dach und verbringt mit ihnen ein Teil ihres Lebens

21 Aufrufe 30 Januar 2018 - 03:09

1 0

Studentin wohnt in Altersresidenz

Die Tertianum Premium Residences in Berlin, München und Konstanz folgen der Überzeugung "Das neue Alter ist alterslos". Diesem Grundsatz entsprechend initiiert Tertianum das Programm „Student in Residence“: Ab dem Wintersemester 2017/18 wird eine Studentin für die Dauer eines Jahres kostenfrei in einer Stadthaus-Wohnung der Tertianum Suites in Konstanz wohnen, inklusive 5-Sterne-Service. Im Gegenzug verbringt die Studentin 20 Stunden im Monat mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.