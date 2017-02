Sri Lanka 12 Jahre nach dem Tsunami - Aufbauhilfe aus Brandenburg

Eine einzige Herzensentscheidung verändert in Sri Lanka das Leben von vielen Menschen sehr nachhaltig. Die Auswanderin Andrea Launhardt kam damals kurz vor den schrecklichen Ereignissen als Studentin nach Sri Lanka. Ihre Mission, ein Schildkrötenaufzuchtprogramm.

Den Gewalten des Tsunami entkam sie selbst nur mit viel Glück. 35.000 Menschen starben in den Fluten und viele verloren alles. Heute leitet Andrea Launhardt zusammen mit ihrem Mann Chandralal eine eigene Bildungseinrichtung. Das EDC (Education Developement Center) in dem Städtchen Aluthgama vermittelt kostenlose, staatlich zertifizierte Kurse an benachteiligte Kinder und Erwachsene, um ihnen die Chance auf eine bessere Bildung und somit einer bessere Zukunft zu ermöglichen. Inzwischen blicken Andrea und ihr Mann stolz auf hunderte erfolgreiche Teilnehmer zurück.







Da ist zum Beispiel Hashini, ein Mädchen, deren Eltern Gelegenheitsarbeiter ohne Schulbildung sind. Hashini hatte schon mit neun Jahren ein großes Ziel. Sie wollte studieren und später Ärztin werden. Durch die Unterstützung vom EDC steht sie heute kurz vor ihrem Ziel. Sie ist die erste in der Familie, die einen Bildungsabschluß hat. Das ist nur eines von vielen Beispielen, auf die Andrea und ihr Mann zurückblicken können. Alles begann damals damit, mit Hilfe von ersten Spenden Schulmaterial für Waisenkinder zu beschaffen. Es waren die Kinder der Fischerfamilien, die alles verloren hatten, sie profitierten von dieser beherzten Hilfe. Andrea Launhardt bekam schon damals durch ihr Engagement große Anerkennung unter den Einheimischen. Heute werden neben Computer- und Englischkursen die unterschiedlichsten Bildungskurse angeboten. Es ist eine Art Volkshochschule entstanden und von weiteren Spendengeldern konnte ein Frauenzentrum errichtet werden. Dort können Frauen einen Beruf erlernen. „Die Armut ist das, was wir hier bekämpfen“, sagt Andrea. Die Frauen sind von den Männern abhängig. Dadurch, dass sie in ihrer Einrichtung die Gelegenheit bekommen ihr eigenes Geld zu verdienen, haben sie die Möglichkeit den Lebensstandard der Familien zu verbessern.Quelle: Video



Andrea Launhardt handelte nach dem Tsunami sehr schnell. Sie verlängerte zunächst ihr Visum, gründete die private Hilfsorganisation "Nature Volunteers" und sammelte in ihrer Heimat in Brandenburg Spenden. Dann beantragte sie die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und beschloss beherzt in Sri Lanka zu bleiben. Inzwischen hat sie dort eine kleine Familie. Zusammen mit ihrem Mann und zwei Töchtern bewohnte sie zunächst nur einen Raum, der zum Schlafen und Essen diente. Inzwischen haben sie sich ein kleines Haus bauen können.Nur alle 2 Jahre besucht sie Deutschland. Ihre Mutter hilft ihr dabei, die viele Spenden zu verwalten.Für das engagierte Ehepaar hört die Hilfe jedoch nicht auf. Es gibt bereits ein weiteres Programm, das sich dem Tsunami-Schutz widmet. Die Menschen sollen neben ihrer Bildung auch Verantwortung der Natur gegenüber vermittelt bekommen. Im März diesen Jahres, am 10.03.2016, erhielt Andrea Launhardt hierfür den 1. Umweltpreis „ Trophée de femmes “ der Fondation Yves Rocher in Stuttgart. Sie ist eine der 350 Frauen, die von der Fondation weltweit ausgezeichnet wurden:

"Ich bin überwältigt und danke der "Fondation Yves Rocher" für diese Auszeichnung", sagte Andrea nach der Übergabe des Preises und fügt hinzu, "Mit dem Preisgeld werde ich viele Mangroven für den Tsunami-Schutz auf Sri Lanka pflanzen und den Menschen dort den Umweltschutz näherbringen können".