Seltene Riesenschildkröte entdeckt

Am Chandragiri-Fluss in Indien konnten Wissenschaftler nach einem Hinweis von Dorfbewohnern die asiatische Cantors Riesenschildkröte aufspüren und sie bei ihrer Brut begleiten. Das Tier kann bis zu einen Meter groß werden, lebt im Süßwasser und gilt als vom Aussterben bedroht. Das nistende Weibchen wurde am Fluss entdeckt und ihre Eier konnten aus überfluteten Nestern gerettet werden. Als die Jungtiere geschlüpft sind, wurden sie in den Fluss entlassen.

Erstes Exemplar in freier Wildbahn

Die Cantors Riesen-Weichschildkröten (Pelochelys cantorii) ist in den Flüssen Süd- und Südostasien beheimatet. Weil diese Art aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Art ist, freuen sich die Wissenschaftler besonders über diesen Fund. Denn bei früheren Erhebungen in Indien wurden laut dem Forscherteam um Veerappan Deepak vom Museum für Tierkunde der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Dresden und Francoise Cavada-Blanco von der University of Portsmouth (Großbritannien) keine Exemplare in freier Wildbahn nachgewiesen.

Im Fachmagazin Oryx wurde dieses Forschungsprojekt veröffentlicht.

Quelle: ZDF