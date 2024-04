Seepferdchen sind zurück

Ab den 1930 Jahren gab es fast keine Seepferdchen mehr im Nordsee-Wattenmeer. Doch jetzt wurden wieder zahlreiche Exemplare des kurzschnäuzigen Seepferdchens (Hippocampus Hippocampus) entdeckt. Es wurden Funde von Spaziergängern über die App Beach Explorer gemeldet. Die Spaziergänger sind dazu aufgerufen, angespülte tote Seepferdchen an Stränden zu melden und bei den Nationalpark-Häusern abzugeben, wo die Tiere dann eingefroren und ans Festland gebracht werden.



In den vergangenen 3 Jahren sind bereits knapp 100 Funde gemeldet worden. Es wurden 53 Seepferdchen in Niedersachsen, 18 in den Niederlanden, 15 in Schleswig-Holstein, 9 in Dänemark und drei von der offenen Nordsee gemeldet.

"Die Funde zeigen, dass Seepferdchen in den Spülsäumen im Wattenmeer häufiger werden", so Hans-Ulrich Rösner, der Leiter des WWF-Wattenmeerbüros, wie Watson berichtet. "Auch wenn die Tiere immer noch selten sind, so ist das doch ein Anlass zur Freude."

Die Herkunft des kurzschnäuzigen Seepferdchens ist bisher noch unklar, doch einige Thesen gibt es schon: Laut der Forscher sei es möglich, dass die Seepferdchen von der niederländischen Küste und aus dem Ärmelkanal durch Stürme an der deutschen Küste angespült werden. Sie leben in mit Wasser überfluteten Tang-, Algen- und Seegraswiesen. Es sei auch denkbar, dass die Tiere neue Lebensräume für sich entdecken: An den Fundamenten von Offshore-Windkraftanlagen habe sich eine Braunalgenart angesiedelt, welche ein ideales Habitat für die Seepferdchen sei. Die Forscher erhoffen sich weitere Funde.

Quelle: Watson