Sechsmal mehr Stellenanzeigen

Immer mehr Arbeitgeber bieten die Viertagewoche an. Laut einer Auswertung der Personalmarktforscher von Index seien in diesem Jahr bereits 85.703 Anzeigen von 13.171 Unternehmen geschaltet worden. Seit 2019 habe sich diese Zahl mehr als versechsfacht. Damals waren es noch 12.911 im gesamten Jahr, geschaltet von 2301 Unternehmen. Die aktuellen Zahlen für dieses Jahr wurden nur im Zeitraum Januar bis September gezählt und werden sicher weiter ansteigen.

100-80-100 gesünder

In dieser Auswertung ist allerdings nicht klar, ob es sich um das 100-80-100-Modell handelt, bei dem die Arbeitszeit auf 80 Prozent reduziert wird. Oder um das belgische Modell, bei dem 100 Prozent der 40 Stunden auf 4 Tage verteilt werden. Ersteres sorgt eher für Stressreduzierung und macht Menschen nachweislich gesünder, wie zahlreiche Studien in der Schweiz, Großbritannien und Island belegen. Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme, sowie Burn-outs seien deutlich zurückgegangen. Menschen nutzen den freien Tag in der Woche, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen oder Sport zu treiben.

Quelle: t3n