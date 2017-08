Kreatives Schreiben - Kleines Projekt mit ungeahnten Möglichkeiten

Seit Februar 2017 findet im sogenannten "Wohnzimmer", der Initiative Lebensraum im Schwabencenter Augsburg, der Kurs "Kreatives Schreiben" statt. Jeden Mittwoch Nachmittag treffen sich die Schreibfreudigen im Alter zwischen Mitte 50 und 80 Jahren zum "offenen" Kurs. Gastautorin Anna berichtet über das kleine Projekt mit ungeahnten Möglichkeiten.



Jeder kann jederzeit einsteigen, reinschnuppern, zuhören, mitmachen.



Die Teilnehmerzahl steigt kontinuierlich und liegt inzwischen bei 14 Aktiven im Alter von Mitte 50 bis 80 Jahren.

Es ist nachgewiesen, dass Schreiben die Konzentrationsfähigkeit fördert und das Immunsystem stärkt.

Beim Kreativen Schreiben geht es nicht darum, ein perfektes Gedicht oder Roman zu verfassen, sondern um den spielerischen Umgang mit Wörtern, etwas über sich selbst zu entdecken, in Erinnerungen einzutauchen oder einfach drauflos zu schreiben.



Schreibimpulse mit der Aufgabe, den Satz zu Ende zu bringen wie: Wenn ich könnte wie ich wollte, würde ich....... Unser buntes Programm beinhaltet u.a. eine Anleitung zum Tagebuch

schreiben, arbeiten mit Biografie Karten, Kurzgeschichten erfinden, Übungen mit Synonymen, Homonymen, Cluster, Gedichtpuzzle, die verschiedenen Gedichtformen kennenlernen und sein eigenes Gedicht schreiben. Dabei sind Ideen und Wünsche der Teilnehmer immer willkommen und werden auch umgesetzt.

Unser MOTTO:

Besonders reizvoll war die Aufgabe aus einem Abschnitt von Hermann Hesse's "Siddhartha" eine persönliche Fortsetzungsgeschichte zu erfinden. Überraschende und vielfältige Ergebnisse wurden in einer Vorleserunde, bei Cafe und Kuchen, im idyllischen Garten einer Teilnehmerin präsentiert. So gibt es bei jedem Treffen fröhliche und nachdenkliche Momente.Mit diesem "Kreativ Schreibkurs" möchte ich ermutigen, seine kreative Seite zu leben und in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen. Jeder hat seine eigene Weisheit in sich, die nur herausgelockt werden möchte.Inspiriert durch ein Seminar über "Therapeutische Schreiben" und dem Wunsch, etwas von dem weiterzugeben, was mein Leben bereichert, gründete ich mit Unterstützung der Projektleitung diesen "Kreativ Schreibkurs" auf ehrenamtlicher Basis.Die Feedbacks sind durchwegs positiv und motivieren mich, "dranzubleiben".Die Gruppe wächst zusammen, die Menschen kommen raus aus ihrer Komfortzone und sind mit Eifer dabei. Es entstehen Freundschaften und Aktivitäten untereinander. Ein lebendiger Austausch von Geben und Nehmen findet statt.So war der Ferienmonat August ausgefüllt mit Unternehmungen wie ein Besuch der Jüdischen Synagoge mit Museumsführung, einem Rundgang durch den romantischen Botanischen Garten und einer Sonderausstellung im TIM, dem Textilmuseum in Augsburg.Im September geht's mit frischer Energie und einem zusätzlichen Konzept für "Kreatives Schreiben II" weiter.Anna E.Interessierte können sich gerne an unsere Gastautorin Ann a wenden.