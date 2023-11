Schmetterlingsart doch nicht ausgestorben

Fast vierzig Jahre lang galt der Gebirgs-Steppenfrostspanner als verschollen, doch die Art wurde in Bosnien und Herzegowina von Fachleuten gefunden. Der Nachtfalter lebt oberhalb der Baumgrenze und ist aus lediglich aus vereinzelten Gebirgen in Osteuropa bekannt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er nur insgesamt dreimal gesichtet. Und weil diese Art in Montenegro nur ein einiges Mal vor etwa vierzig Jahren gesehen wurde, hatten Forscher vermutet, dass sie ausgestorben sein könnte.

Flugunfähige Weibchen

Doch vor wenigen Wochen wurde der Gebirgs-Steppenfrostspanner von einer Gruppe Fachleuten in Bosnien und Herzegowina gesucht und gefunden. Unter den Wissenschaftlern war auch Schmetterlingsexperte Robert Trusch aus dem Naturkundemuseum Karlsruhe, laut dem bereits in der ersten Nacht Weibchen und Männchen der Art entdeckt worden waren. Die Weibchen können nicht fliegen, weshalb die laut Trusch nicht aus ihrem Habitat weggeweht werden können. Auch werden die Tiere nicht von künstlichem Licht angelockt, wie viele andere Nachtfalter.

Quelle: Zeit