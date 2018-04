Roger Federer spendete 13,5 Millionen Dollar, um 80 Schulen in Afrika zu eröffnen

Anzeige:

Gute Nachrichten aus - aus - Malawi

Roger Federer ist für viele Menschen ein sportliches Vorbild. Er hat auf dem Feld einige außergewöhnliche Dinge vollbracht, aber auch außerhalb des Sports leistet er Großes. Roger Federer gab 13,5 Millionen Dollar aus, um 81 Schulen in Afrika zu eröffnen und hat mit seiner Foundaten noch mehr vor.

Der Tennis-Star wollte eine wesentliche Veränderung der Bildung von Kindern in Afrika und in seinem Heimatland, der Schweiz. Also richtete er 80 Vorschulen in Malawi (Afrika) ein. Jeder Lehrer aus der lokalen Bevölkerung begann mit einer Grundausbildung. Zusammen werden sie etwa 150.000 malawische Kinder bis 2021 unterrichten, so die Business Standard Reports.

„Ich glaube, dass jedes kleine Kind die Möglichkeit haben sollte, einige Jahre in einem solchen Zentrum zu verbringen, weil frühe Bildung die Grundlage des Lernens ist“, sagte Federer beim Besuch der Schule.