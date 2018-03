Ritter Sport ab sofort mit 100% nachhaltigem Kakao für gesamtes Sortiment

Ab sofort soll jede Ritter-Sport-Tafel, die das Werk in Waldenbuch verlässt, aus zertifiziert nachhaltigem Kakao hergestellt werden. Die Umstellung der Alfred Ritter GmbH & Co.KG ist nicht nur ein Meilenstein für das Unternehmen, sondern für die ganze Branche.

Obwohl die Umstellung eigentlich erst für 2020 geplant war, erreicht Ritter Sport dieses Ziel seines Nachhaltigkeitsprogrammes jetzt schon. Darüber hinaus will das Unternehmen bald 30 Prozent der Kakaomasse aus der eigenen Plantage El Cacao in Nicaragua beziehen. Die Alfred Ritter GmbH & Co.KG investiert jährlich rund elf Millionen Euro in den nachhaltigen Kakaobezug. Um die Nachhaltigkeit auch zu beweisen, werden Zertifikate von Fairtrade und UTZ genutzt. Diese bezeugen, dass für die Herstellung der Ritter Sport Schokolade natürliche Ressourcen geschont werden und die Landwirte eine faire Bezahlung erhalten.