Rekordmenge an Müll aus Kanälen

Insgesamt messen die Kanäle in Venedig 38 Kilometer und sie sind eine der wichtigen Attraktionen der Stadt. Doch auf dem Grund der Kanäle liegt Tonnenweise Müll. Seit mehreren Jahren bereits taucht eine Gruppe von “Gondolieri” - die Gondelführer von Venedig - jährlich in die Kanäle, um die Müllmenge zu reduzieren und unter Wasser aufzuräumen.

18 Tonnen Müll herausgeholt

Vor wenigen Tagen wurde, wie Deutschlandfunknova berichtet, die Rekordmenge von 1500 Kilo bei einer Tauchaktion aus zwei Kanälen geholt. Darunter befanden sich drei Waschbecken, drei Heizkörper und Tausende von Glasflaschen. Unter dem Tauchgut der letzten Jahre befanden sich zudem auch etwa 1.600 alte Autoreifen, die normalerweise an den Docks hängen, um Boote und Gondeln bei der Anlandung abzufedern. In den vergangenen fünf Jahren - also seit Beginn der Tauchaktion - wurden laut der lokalen Tageszeitung La Stampa insgesamt bereits 18 Tonnen Müll herauf getaucht.

Schutzmaßnahmen

Venedig hat in den letzten Monaten immer wieder durch neue Maßnahmen zum Schutz von Stadt und Bewohnern auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem dürfen keine Kreuzfahrtschiffe mehr anlanden, Touristen müssen eine Gebühr bezahlen, wenn sie Venedig besuchen wollen und große Reisegruppen sind seit Kurzem ebenfalls verboten.

Quelle: Deutschlandfunknova