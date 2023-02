Reine Frauen-Buslinie bringt Frauen sicher durch die Stadt

In der Millionenmetropole Karachi in Pakistan sind neuerdings 10 pink bemalte Busse unterwegs, die nur Frauen transportieren. Auch das Personal ist weiblich, nur der Busfahrer ist männlich. Da in dem traditionellen südasiatischen Land Pakistan Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln ein weitverbreitetes Problem sind, müssen viele Schülerinnen und Studentinnen auf Wunsch der Familien die Ausbildung abbrechen.

"Wir starten mit zehn Fahrzeugen, die durch die verkehrsreichsten Ecken Karachis fahren, einer Metropole mit mehr als 20 Millionen Einwohnern", so Fida Hussain Baladi, Sprecher der örtlichen Verkehrsbehörde laut der Süddeutschen. "Die Idee dahinter ist, Frauen und Mädchen einen sicheren Transport für den Weg zu den Büros, Schulen oder Universitäten bereitzustellen. "

Seit dem 1. Februar 2023 sind die Busse im Einsatz. Auch pakistanische Politiker begrüßen und unterstützen das Projekt. In den Metros der größeren Städte gibt es zwar Frauenabteile, diese werden jedoch häufig trotzdem auch von Männern genutzt.

"Tausende Frauen müssen auf Wunsch ihrer konservativen Familien ihr Studium beenden oder ihren Beruf aufgeben, weil es keine sicheren Verkehrsmittel gibt. Die Einführung der Frauenbusse ist deshalb ein ermutigender Schritt", wie eine Studentin aus Karachi laut der Süddeutschen Zeitung berichtet.

Quelle: Süddeutsche Zeitung