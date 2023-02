Rauchverbot an öffentlichen Plätzen

Das Rauchverbot in der Öffentlichkeit ist in Mexiko kürzlich massiv ausgeweitet worden. Seit einigen Tagen gilt es für Parks, Sportanlagen, Freizeitparks, Strände, Märkte, Gerichte und Gefängnisse. Seit Juni 2022 ist das Rauchen in der Altstadt der Hauptstadt Mexiko-Stadt bereits verboten.

Vorbild für Jugendliche

Präsident Andrés Manuel López Obrador hat zudem sämtliche Formen der Werbung, Verkaufsförderung und des Sponsorings für Tabak verboten. Laut dem nationalen Institut für Öffentliche Gesundheit sind fünf Prozent aller Raucher in Mexiko erst zwischen zwölf und 17 Jahre alt. Wer gegen diese neue Regelung verstößt, muss mit Geldstrafen von 45 bis 157 Euro rechnen.

Quelle: Spiegel