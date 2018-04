Pizza-Kette verbannt Plastik-Strohhalme nach berührendem Brief einer Fünfjährigen

„Ich kann versichern, dass Avas Brief zu 100% echt ist, da sie meine Tochter ist. Beim Zeitpunkt des Schreibens war sie 5 Jahre alt (sie ist jetzt 6) und die Wörter in dem Brief sind alle ihre eigenen. Ich ermutigte sie, den Brief zu schreiben, nachdem sie eine Schildkröte mit einem Strohhalm im Nasenloch in meinem Facebook-Feed gesehen hatte. Ava fragte, wie wir helfen könnten. Das Ergebnis ist das beste, das wir uns hätten wünschen können! [...] Ob Ihre Kommentare negativ oder positiv sind, dieser Brief wurde von einer 5-jährigen geschrieben, der nicht gefiel, was sie sah, daraufhin einen Brief schrieb und in unseren Augen half, die Welt zu verändern und wir sind sehr stolz."