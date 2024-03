Pflegeheim für kranke Menschen ohne Obdach

Ab dem 1. April 2024 mietet die Sozialbehoerde Hamburgs das ehemalige Seniorenheim am Garstedter Weg. Es soll umgebaut werden für 118 obdachlose Menschen, die auf der Straße leben und gesundheitlich eingeschränkt sind. Die künftigen Anwohner werden in diesem Monat noch zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Medizinische Versorgung und Beratung

Betrieben wird diese Einrichtung vom städtischen Unternehmen Fördern & Wohnen. Die Bewohner, von denen einige keine Krankenversicherung haben, sollen medizinisch versorgt werden. Auch eine soziale Beratung wird angeboten. Die Einrichtung kooperiert dafür mit spezialisierten Trägern, die helfen, wenn ein Dauerpflegeplatz gesucht oder eine Suchtberatung gebraucht wird. Auch Menschen, aus anderen Ländern können dann beraten und, wenn nötig, dabei unterstützt werden, in ihre Heimat zurückzukehren. Aktuell leben 120 gesundheitlich eingeschränkte Menschen ohne Obdach in einer Notunterkunft in der Friesenstrasse im Hamburger Stadtteil Hammerbrook.

Quelle: NDR