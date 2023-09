Osnabrück warnt vor Luftverschmutzung

Über digitale Anzeigen erfahren Verkehrsteilnehmer, wenn die Luftverschmutzung in Osnabrück hoch ist oder droht, die Grenzwerte zu überschreiten. Autofahrer sollen durch dieses Pilotprojekt dazu animiert werden, auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. Das umweltsensitive Verkehrssystem ist bereits seit Anfang Juli 2023 im Einsatz und an neun Standorten installiert. Autofahrer werden vorrangig an den Einfallstraßen in die Osnabrücker Innenstadt auf die drohende Luftverschmutzung und die Überschreitung der Werte hingewiesen.

»Das umweltsensitive Verkehrsmanagementsystem ist darauf ausgelegt, zu schauen, wie die momentanen Schadstoffbelastungen sind«, erklärt ein Experte gegenüber dem Spiegel.

Dieses System funktioniert automatisch und reagiert auf Parameter, die voreingestellt wurden. In der ersten Stufe gibt es Warnhinweise. In den Stufen 2 und 3 werden die Ampeln so geschaltet, dass die Fahrt in die Innenstadt reguliert wird. So soll ein flüssiger Verkehr in der Innenstadt gewährleistet werden.

Die Grenzwerte der Luftverschmutzung werden an 35 Standorten überwacht und aus den Daten von Verkehr und Wetter wird der Wert stadtweit berechnet. Durch dieses System soll zudem ein generelles Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge vermieden werden. Osnabrück setzt auf Einsicht statt auf Fahrverbote.

Quelle: Spiegel