Offizielle Abschaffung Todesstrafe

Um die Todesstrafe offiziell abzuschaffen, muss die Verfassung geändert werden. Angesichts dessen haben die Abgeordneten im Parlament in Ghana einstimmig dafür gestimmt, dass diese aus den Gesetzbüchern gestrichen wird. Wenn die Verfassung geändert wurde, ist die Abschaffung vollständig abgeschafft.

„Das Todesurteil ist zu endgültig und als Land, das die Menschenrechte respektiert, kann es nicht weiterhin Teil unserer Gesetze sein“, erklärt der Oppositionsabgeordnete Francis-Xavier Sosu, der die Reform zur Abschaffung vorgeschlagen hatte, wie die FAZ berichtet. „Das ist ein stolzer Moment und ich freue mich auf die Zustimmung des Präsidenten.“

Die Bestrafung mit dem Tod war bis zum Jahr 1993 für das Vergehen des Hochverrats in Ghana vorgesehen und wurde in diesem Jahr auch das letzte Mal vollstreckt. Derzeit sitzen 172 Gefangene im Todestrakt. Deren Urteile werden nun offiziell in lebenslängliche Haftstrafen umgewandelt.



„Obwohl es sich um eine richtungsweisende Entscheidung handelt, wäre die vollständige Abschaffung dieser drakonischen Strafe ohne eine Änderung der Verfassung, die noch immer die Todesstrafe für Hochverrat vorsieht, nicht abgeschlossen“, erklärt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Laut der Menschenrechtsgruppe Amnesty International sei die Streichung der Todesstrafe aus zwei Gesetzen von 1960 und 1962 durch das ghanaische Parlament ein wichtiger Schritt. 23 von insgesamt 55 afrikanischen Ländern haben die Todesstrafe bereits komplett für alle Vergehen abgeschafft.

Quelle: FAZ