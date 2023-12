Obdachlose bekommen Wohnung

Finnland hat mit dem Erfolgsmodell Housing first die Zahl der Obdachlosen halbiert. Jetzt wird das auch in Österreich umgesetzt und mehr als 1000 obdachlose Menschen sollen bis September 2024 eine eigene Wohnung erhalten. Österreichs Sozialministerium finanziert das Modell mit 6,6 Millionen Euro.

Wohnungslosen wird direkt eine Wohnung vermittelt, für welche sie einen Mietvertrag unterzeichnen. Sie sollen für ihre Miete selbst aufkommen und erhalten bei Bedarf Betreuung von Sozialarbeitern.

"Obdach- und wohnungslose Menschen erleben eine der schlimmsten Formen von Armut und Ausgrenzung. So etwas ist in einem Land wie Österreich nicht zu akzeptieren", erklärt Sozialminister Rauch, wie der Standard berichtet.

Housing first kommt aus den USA und es gibt weltweit eine niedrige Rückfallquote. In Salzburg gab es eine Erfolgsquote von 97 Prozent. Österreichweit sind 25 Sozialorganisationen am Projekt beteiligt.

Quelle: Standard