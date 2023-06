Aldi unterstützt Landwirte

Der Discounter Aldi möchte regionale Landwirte unterstützen und verkauft laut Pressemitteilung ab Mitte Mai keine ausländischen Erdbeeren mehr, solange die deutsche Erdbeersaison anhält.

"Im Einkauf setzen wir auf regionale oder deutsche Erdbeeren, wann immer sie während der Saison verfügbar sind. Dies kann je nach Wetter bis Ende August dauern“, erklärt Erik Döbele, Managing Director National Buying & Services bei Aldi Süd.

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern (VSSE) unterstützt diesen Schritt des Discounters. Viele Landwirte klagen seit Längerem über den Konkurrenzdruck durch billige Ware aus dem Ausland. Diese wird oft zu deutlich günstigeren Preisen angeboten, da in den entsprechenden Ländern oft kein oder ein niedriger Mindestlohn für die Arbeiterinnen und Arbeiter gilt. In Deutschland allerdings werden die Erntehelfer fairer bezahlt und das spiegelt sich in den Preisen für Spargel und Erdbeeren wider. Wer geduldig bis zur Saison warten kann und sich dann für Bio-Produkte entscheidet, trägt zur Schonung der Umwelt bei.

Quelle: Utopia