New Yorker geben Waffen ab

Vor wenigen Tagen hat ein „Gun Back Event“ im Bundesstaat New York stattgefunden. Mehr als 3000 Menschen hatten ihre Waffen abgegeben und dafür Geschenkkarten im Wert von bis zu 500 Dollar bekommen. Dieses Event war das Erste seiner Art in den USA. Es wurde unter anderem von Generalstaatsanwältin Letitia James mitorganisiert. An insgesamt neun Stellen im US-Bundesstaat New York konnten die Waffen eingetauscht werden.

"Jede einzelne dieser Waffen stellt eine potenzielle Tragödie dar, die verhindert wurde“, so James, wie Das Ding berichtet.

Ab jetzt ist das Eintauschen von Waffen in diesem US-Staat dauerhaft möglich. 200 Dollar gibt es dafür von der New Yorker Polizei für jede Waffe. Generell gilt für alle Waffenrückgaben, dass weder Personalien aufgenommen noch die Herkunft der Waffen überprüft wird. Dadurch soll die Rückgabe extrem erleichtert werden. Das Waffengesetz ist seit vielen Jahren bereits ein stark diskutiertes Thema in den USA.



Quelle: Das Ding