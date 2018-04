Neuer Trend: Ploggen kombiniert Plastikmüll sammeln mit Joggen

Anzeige:

Gute Nachrichten aus - aus - Schweden

Ein schwedischer Umweltaktivist begann Joggen mit Plastikmüll sammeln zu verbinden, um die Umwelt vom Müll zu befreien. Mittlerweile ist der Trend in vielen weiteren Ländern angekommen und könnte in Zukunft noch einiges bewegen.

Ploggen ist gut für die Gesundheit und die Umwelt

Wer regelmäßig durch Parks oder durch die Stadt läuft, wandert und joggt, dem fällt auf, dass viel Müll in der Gegend herum liegt. Plogging kombiniert das gesunde Joggen mit umweltfreundlichem Müllsammeln auf eine spielerische Art. Beim Plogging werden die Rumpfmuskeln bewegt, wenn nach dem Müll gegriffen wird und die Umwelt wird sauberer. Die Idee lässt sich wunderbar alleine oder in Gruppen umsetzen. Einfach beim nächsten Joggen einen Beutel mit nehmen - am besten eine wiederverwertbaren Tasche, die nicht nach jedem Ploggen weggeschmissen werden muss. Zusätzlich wäre es noch ratsam Handschuhe mitzunehmen, am besten auch hier extra Plogging-Handschuhe, die immer wieder dafür benutzt werden können.