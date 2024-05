In Hamburg engagieren sich über eine halbe Million Menschen ehrenamtlich. Um dieses Engagement weiter zu fördern, hat die Stadt eine neue Karte für Ehrenamtliche eingeführt. Diese Engagement-Karte bietet zahlreiche Vorteile, wie ermäßigten Eintritt in Museen sowie Rabatte bei Sportangeboten und in Cafés.

Exklusive Rabatte und Angebote

Die Engagement-Karte ermöglicht es den Ehrenamtlichen, von verschiedenen Vergünstigungen zu profitieren. Bereits über 400 Personen haben diese Karte beantragt. Mehr als 30 Partner bieten exklusive Rabatte an, darunter Museen, Sportvereine und Cafés. Diese Vorteile sollen den freiwilligen Einsatz belohnen und noch attraktiver machen.

Förderung des freiwilligen Engagements

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) erklärte auf der Freiwilligenbörse Aktivoli, dass die Karte dazu dient, das ehrenamtliche Engagement in Hamburg zu unterstützen und zu fördern. Sie betonte, dass die vielen Aufgaben und Herausforderungen der Stadt nur gemeinsam mit engagierten Bürgern bewältigt werden können. Die Engagement-Karte ist ein Schritt, um mehr Menschen für freiwillige Tätigkeiten zu begeistern.

Bedeutung der Karte

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hob hervor, dass die Engagement-Karte ein Zeichen der Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit ist. Sie soll den Ehrenamtlichen zeigen, dass ihre Beiträge wertgeschätzt werden und ihre Bedeutung für die Gesellschaft anerkannt wird.

Beantragung und Verfügbarkeit

Die Karte kann von allen Ehrenamtlichen beantragt werden, die entweder in Hamburg leben oder ihr Engagement in der Stadt ausüben. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 16 Jahren und eine ehrenamtliche Tätigkeit von mindestens 100 Stunden pro Jahr. Die Sozialbehörde rechnet damit, bis Ende 2025 etwa 10.000 Karten auszugeben. Hamburg setzt damit ein Zeichen der Wertschätzung für alle, die sich freiwillig für die Gemeinschaft einsetzen.

