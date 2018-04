Neue Studie: Je mehr ein Baby umarmt wird, desto klüger wird es

An alle Eltern, die gerne mit ihren Kindern kuscheln und sie umarmen: Hört nicht damit auf! Einer neuen Untersuchung zufolge ist körperliche Zuneigung, während der Entwicklungszeit eines Babys noch wichtiger als wir dachten.



Das Nationwide Children's Krankenhaus in Ohio untersuchte bei 125 Babys, wie sie auf körperlichen Kontakt reagieren. Die Ergebnisse zeigten, dass Frühchen auf Zuneigung weniger reagierten als Babys, die nicht vorzeitig geboren wurden. Allerdings wurde bei allen Kindern, die mehr Zuneigung von den Eltern oder dem Krankenhauspersonal erhalten haben, eine stärkere Gehirnreaktion festgestellt.Laut der Forscherin Dr. Nathalie Maitre zeigt uns dieses Ergebnis, dass etwas so Einfaches wie Körperkontakt oder das Schaukeln des Babys in den Armen einen großen Unterschied in der Entwicklung ihrer Gehirne macht. Denn je mehr Zuneigung ein Baby spürt, desto größer wird das Gehirn.