NearBees: Online Plattform unterstützt lokale Imker und ihre Honigbienen

9 Aufrufe 22 Februar 2018 - 03:19

1 0

nearBees - Honig von Nebenan Crowdfunding

Unterstütze uns auf https://www.startnext.com/nearbees für Honig von Nebenan in ganz Deutschland! -- Turn on subtitles for english version -- Entdecke die geschmackliche Vielfalt von lokalem Honig und setze dich gemeinsam mit uns für den Erhalt einer artenreichen Natur ein! Mit Honig von Nebenan erhältst du nicht nur den einzigartigen Geschmack deiner Nachbarschaft - du unterstützt auch ortsansässige Bienenhalter. Denn mit Nebenan meinen wir wirklich den Imker ums Eck: Honig von den Bienen, die du tagtäglich im Garten oder auf deinem Balkon treffen kannst. Das ist gut für dich, gut für die Bienen und gut für unsere Natur! ------------- Support our crowdfuning campaign! https://www.startnext.com/nearbees Discover the rich variety of flavors created by your local honeybees and support one of the key species that sustains life on Earth! Local honey delivers the unique flavors from all the flowers across your neighborhood, plus your purchase supports local beekeepers. And when we say local, we mean the beekeeper is literally around the corner, caring for bees in a neighboring garden or on the nearby balcony. Local honey is good for you, good for the bees and good for our nature! Kamera und Schnitt: Ralf Luethy (http://www.field-of-view.com)