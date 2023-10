Naturschützer haben Nashornfarm gekauft

African Parks, eine Naturschutzorganisation, hat vor wenigen Tagen die größte Nashornfarm der Welt gekauft, um die Tiere vor Wilderei zu schützen. Auf 7800 Hektar leben 2000 wilde Breitmaulnashörner. Das sind laut African Parks 15 Prozent aller Nashörner dieser Art weltweit. Zuvor war die Farm mit Namen Platinum Rhino in Besitz des Naturschützers John Hume, der diese zur Versteigerung freigegeben hatte. Da jedoch kein Angebot eingegangen war, hatte sich African Parks dazu entschieden, die Farm zu kaufen, damit die Tiere vor dem großen Risiko der Wilderei bewahrt werden.

22 Schutzgebiete in Afrika

Die Organisation African Parks verwaltet in Afrika insgesamt 22 Schutzgebiete und plant in den kommenden 10 Jahren eine Auswilderung von rund 2000 südlichen Breitmaulnashörnern. Rund 80 Prozent aller Nashörner leben in Südafrika. Laut der Regierung Südafrikas sind die Populationen von Wilderei bedroht, da die Hörner der Tiere noch immer auf Schwarzmärkten in Asien angeboten werden.

Quelle: Spiegel