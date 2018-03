Moschee und Diskothek bieten Obdachlosen Übernachtungsmöglichkeit

Anzeige:

Gute Nachrichten aus Dortmund und München - Deutschland

Besonders in den letzten Tagen waren es in Deutschland weit unter 0°C. Eine Diskothek in Dortmund und eine Moschee in München öffneten deswegen ihre Türen für Obdachlose.

Münchner Forum Islam (MFI) - Islamische Zeitung

Das MFI beschloss die eigenen Räume für Obdachlose zur Verfügung zu stellen, damit auch sie eine warme Unterkunft haben. Außerdem bieten sie hygienische Produkte und Lebensmittel an. Für zehn Obdachlose ist Platz in der Moschee – das Engagement ist ehrenamtlich. Das MFI beschloss die eigenen Räume für Obdachlose zur Verfügung zu stellen, damit auch sie eine warme Unterkunft haben. Außerdem bieten sie hygienische Produkte und Lebensmittel an. Für zehn Obdachlose ist Platz in der Moschee – das Engagement ist ehrenamtlich.

„Wir Muslime sind Teil der Münchner Stadtgesellschaft und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die in diesen Tagen kein Dach über dem Kopf haben und im Freien übernachten müssen, zumindest in der Nacht einen warmen und sicheren Zufluchtsort haben. Unsere Religion erzieht uns zur Nächstenliebe und diese praktizieren wir auch in unserer Heimatstadt München“, erklärt Imam Benjamin Idriz, Leiter der Gemeinde, in einer Pressemittteilung.

Dortmunder Kult-Diskothek „Spirit“ - Dortmund 24

Die Disko „Spirit“ in der Dortmunder City lässt ebenfalls Obdachlose in den Räumlichkeiten schlafen – sogar die Hunde. Die Betreuung der Obdachlosen übernehmen Mitarbeiter der „Hand in Hand für Menschen e.V.“, die auch warme Getränke zur Verfügung stellen.

„Auch wir wissen, dass die Kälte draußen für wirklich niemanden mehr zumutbar ist. Sehr zentral gelegen, sollten unsere Räume eine gute Anlaufstelle sein“, heißt es in der Mitteilung.

Hier kann die ganze Nachricht der Diskothek gelesen werden: