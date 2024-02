Milliarden Plastiktüten eingespart

In den letzten Jahren haben Städte und Bundesstaaten in den USA Hunderte von Vorschriften erlassen, die den Verkauf und die Verteilung von Einweg-Plastiktüten einschränken. Einem neuen Bericht zufolge haben diese Gesetze ihr Ziel, die Verwendung von Plastiktüten zu reduzieren, weitgehend erreicht. Der Bericht, der von den drei gemeinnützigen Organisationen Environment America, U.S. Public Interest Research Group Education Fund und Frontier Group gemeinsam herausgegeben wurde, stützt sich auf Daten der Industrie und der Regierung und zeigt, dass durch das Verbot von Plastiktüten fast 300 Einweg-Plastiktüten pro Person und Jahr vermieden werden können.

"Die Quintessenz ist, dass Verbote von Plastiktüten funktionieren", sagte Faye Park, Präsidentin des U.S. PIRG Education Fund, wie grist.org berichtet. "Die Menschen erkennen schnell, dass es einfach ist, ohne Plastiktüten zu leben, und gewöhnen sich daran, eine Tüte von zu Hause mitzubringen oder eine Tüte wegzulassen, wenn sie können."

Der Bericht untersuchte landesweit Verbote von Plastiktüten, konzentrierte sich aber auf fünf repräsentative Maßnahmen in New Jersey, Vermont, Philadelphia, Portland, Oregon, und Santa Barbara, Kalifornien. Das Verbot in New Jersey, das im Jahr 2022 in Kraft trat, hatte die größte Auswirkung: mehr als 5,5 Milliarden Plastiktüten wurden jährlich vermieden. In den anderen Ländern wurden je nach Bevölkerungszahl zwischen 45 Millionen und 200 Millionen Plastiktüten pro Jahr eingespart. Die Forscher stützten sich bei ihren Schätzungen auf Daten, die von kommunalen Behörden, Wissenschaftlern sowie Kunststoff- und Lebensmittelkonzernen erhoben wurden.

Bald weitere einschränkende Gesetze

Insgesamt gibt es in den USA mittlerweile mehr als 500 stadtweite Verordnungen zum Verbot von Plastiktüten sowie 12 landesweite Verbote - in Kalifornien, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai'i, Maine, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont und Washington. Neue Gesetzentwürfe könnten bald auch in Georgia und Massachusetts in Kraft treten.

Quelle: Grist