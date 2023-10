Mexiko Abtreibung ist nicht mehr kriminell

Das oberste Gericht in Mexiko hat vor wenigen Tagen die harte Bestrafung von bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug für Abtreibungen für verfassungswidrig erklärt und entkriminalisiert. Dazu wurde nun das Parlament aufgefordert, die Strafen, welche seit 1931 gelten, aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Eine Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sei lau dem Obersten Gerichtshof eine Verletzung der Menschenrechte von Frauen. Die 63-jährige Norma Lucia Pina ist seit Anfang des Jahres die Präsidentin des Gerichts und als engagierte Verfechterin des Rechts auf Abtreibung bekannt.

"Heute ist ein Tag des Sieges und der Gerechtigkeit für die mexikanischen Frauen!“, schreibt Mexikos Nationales Institut für Frauen auf der Plattform X, wie DW berichtet.

„Das ist ein Fortschritt in Richtung einer gerechteren Gesellschaft, in der die Rechte aller respektiert werden“, begrüßt auch Olga Sánchez Cordero, eine ehemalige Richterin am Obersten Gerichtshof, das Urteil.