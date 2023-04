Mehrwegflaschen für Wein

Das Weingut Galler aus der Pfalz hatte vor wenigen Tagen auf der ProWein Messe in Düsseldorf eine neue, nachhaltige Idee präsentiert: Weißwein in Bierflaschen. Aufgrund der aktuellen Lage wird das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz erneut in den Fokus gerückt. Auch die neu gegründete Genossenschaft Wein-Mehrweg eG hatte eine Mehrwegflasche für Wein auf der Messe vorgestellt.

In Deutschland werden pro Jahr mehr als eine Milliarde Weinflaschen verkauft, schätzt das Deutsche Weininstitut. Der Großteil der leeren Flaschen landet auf dem Müll, bzw. im Altglas. Für Weinflaschen besteht keine Pfandpflicht in Deutschland. Weil es zudem allein in Deutschland weit über 100 verschiedene Weinflaschentypen gibt, ist auch kein Rücknahmesystem im Einsatz, das einheitlich sein muss.

"Wenn man dann mal sieht, dass in der deutschen Weinbranche 1,1 Milliarden Weinflaschen weggeworfen werden, wie schnell eine Weinflasche ausgegossen ist, dann sieht man das Riesen-Potenzial, dass da irgendwas passieren muss", sagt Ansgar Galler vom Bio-Weingut Galler in Kirchheim an der Weinstraße. "Wir schließen uns einem System an, das dann wirklich deutschlandweit funktioniert", so Ansgar Galler vom Bio-Weingut Galler gegenüber Watson.

Durch die gestiegenen Glaspreise wird eine Rücknahme und das Spülen lassen der Flaschen in der gesamten Weinindustrie wieder attraktiver. Ein zusätzliches Argument für ein Mehrweg-System.

„Immer mehr Hersteller nehmen sich das umweltfreundliche Mehrweg-System der Brauereien zum Vorbild. Bundesweit sind bis zu vier Milliarden wiederbefüllbare Glasflaschen im Umlauf, davon etwa 80 Prozent Gemeinschaftsflaschen, die von jeder Brauerei genutzt werden könnten“, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele.

Quelle: Watson