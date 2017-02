Lachen ist gesund!

Lachen ist nicht nur gesund, sondern es verbindet Dich wieder mit Deinem Körper, Deinen Gefühlen und mit den Menschen in Deiner Umgebung :) Warum Lachen so gesund ist erfährst du in diesem Artikel.

Es gibt glaube ich keinen Menschen der NIEMALS in seinem Leben gelacht hat. Über die vielen positiven Nebenwirkungen möchte ich hier jedoch gar nicht großartig eingehen. Mir geht es vielmehr darum was man selbst tun kann um wieder mehr Leichtigkeit in sein Leben zu bringen.

Zum Einen ist es wichtig, sich bewusst machen und fragen:





"Mit welcher Mine gehe ich durchs Leben?"

Gefällt Dir die Antwort?

Falls JA, ist alles in Ordnung :)

Falls NEIN, was kannst du tun um deine Laune zu verbessern?

Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wenn ich den ganzen Tag mit negativen Gedanken und Gefühlen herumlaufe (welche Energien sind) werde ich viel mehr Menschen und Erlebnisse in mein Leben ziehen, die meiner Ausstrahlung ähnlich sind. Auch hierfür gibt es ein altes Sprichwort: Gleich zu Gleich gesellt sich gern! (Resonanzgesetz).

Da ist es doch ausgesprochen schlau seine Aufmerksamkeit auf positive Gedanken und Erlebnisse zu richten, die einen zumindest ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern!



Des Weiteren ist es klug sich zu fragen, ob einen die schlechte Laune glücklicher gemacht hat.

Lautet die Antwort JA! Dann ist alles in Ordnung :)

Ist sie jedoch NEIN. Dann liegt es an Dir selbst dies zu ändern. Denn dazu hast Du die Macht. Du bist der Herr in Deinem Haus! Beschäftige Dich gedanklich mit den schönen Dingen in Deinem Leben, sei Dankbar für das was du hast, und sieh wo Dich das Leben beschenkt hat.



Warum Lachen so gesund ist erfährst du hier:





Beim Lachen sind über 100 Muskeln beteiligt. Das fängt bei der Gesichtsmuskulatur an und hört bei der Atemmuskulatur auf. Dabei wird er gesamte Körper bewegt. Dies nennt man auch Generalisierung. Es wird tiefer geatmet, wodurch Körperzellen mit Sauerstoff versorgt und die Bronchien durchlüftet werden. Der körpereigene Verbrennungsmotor wird angekurbelt, Muskeln werden entspannt und der Kreislauf wird angeregt. (Quelle: welt.de)



Lachen bremst Stresshormone wie Kortison und Adrenalin.



Beim Lachen wird das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet.



Lachen hilft auch Schwerstkranken. So hat sich der Einsatz von sogenannten Klinik-Clowns bewährt.



Gemeinsames Lachen ist ein Signal der Verbundenheit.



Ein nettes Lächeln öffnet so manche Türe.

In der Video-Galerie findest du zwei Vidoes zum Thema Lachen. In einem erklärt Professor Ingo Froböse warum aus seiner Sicht Lachen nachahmenswert ist. Das andere ist eine tolle Dokumentation mit dem Titel "Die Wissenschaft des Lachen und glücklich sein".



In diesen Sinne wünsche ich Dir von Herzen viele erheiternde Momente und eine kindliche Unbeschwertheit in Deinem Leben!

Sandra Camek





"Ein Tag ohne Lachen, ist ein verlorener Tag"