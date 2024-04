Kostenloses Essen an Schulen reduziert Übergewicht

Zwei Forscherinnen aus den USA forschen seit 2013 an den Auswirkungen von kostenfreiem Schulessen. Sie messen seither die Veränderungen der Fettleibigkeit von Schüler:innen an mehr als 3500 kalifornischen Schulen in einkommensschwachen Gegenden. Gemessen wurde anhand eines Datensatzes von mehr als 3,5 Millionen Kindern der Klassenstufen fünf, sieben und neun mit dem Body-Mass-Index (BMI), der jährlich bei den Kindern überprüft wurde.

Weniger Fettleibigkeit

Verglichen hatten sie diese Daten mit Schulen, die keine kostenfreien Mittagessen in der Schulkantine zur Verfügung stellten. Das Ergebnis, welches man in der Fachzeitschrift Pediartrics lesen kann, zeigt auf, dass die Schulen, die am Programm für kostenloses, gesundes Schulessen teilgenommen hatten, ihre Anzahl an übergewichtigen Schülern um 2,4 Prozent senken konnten. Oft seien Kinder aus einkommensschwachen Familien häufiger von Fettleibigkeit (Adipositas) betroffen und das kostenlose Schulessen kann dazu beitragen, diese Ungleichheiten zu minimieren. Ausserdem sparen Familien jährlich 850 US-Dollar dafür ein.

"Kostenfreie Kita- und Schulmahlzeiten sind nicht nur ein wirksames Instrument zur individuellen Gesundheitsförderung, sondern auch ein Mittel gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern und Ernährungsarmut zu bekämpfen", schreiben Stefanie Zore vom Verein Gesundheit Berlin-Brandenburg und Christina Rogler von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Auch in Deutschland sind Experten bestrebt, flächendeckend Schulkantinenessen kostenfrei anzubieten. Eine Studie der AOK aus dem Jahr 2021 zeigt, dass rund 7,23 Prozent der Jungen zwischen zehn und 14 Jahren im Jahr 2021 in Deutschland von Adipositas betroffen waren.

