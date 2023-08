Kostenfreier Nahverkehr in Erlangen

Als zweite Großstadt in Deutschland wird in Erlangen ab dem 1. Januar 2024 der Nahverkehr kostenfrei. Das bedeutet, für die Innenstadtzone braucht man künftig kein Ticket mehr zu lösen. Dies betrifft die Altstadt, die Siemens-Verwaltung und die Hugenottenstadt und gilt für jedermann, unabhängig ob Einwohner oder Tourist. Zudem soll der Nahverkehr ausgebaut und das Busnetz dichter getaktet werden. Ab Dezember 2023 plant die Stadt eine Ringbus-Linie einzuführen, welche die zentralen Punkte verbindet.

Weniger Autos in der Innenstadt

Ziel dieser neuen Regelung ist es, die Innenstadt von Autos zu entlasten, wie ein Sprecher der Stadt Erlangen erklärt. Die Stadt soll dadurch attraktiver und der Handel angekurbelt werden. Einnahmeverluste des städtischen Verkehrsverbundes von rund 300.000 Euro pro Jahr müssen ausgeglichen werden, weshalb die Gremien dieser Änderung der Tarifstruktur noch endgültig zustimmen müssen.

Vorreiter in Europa

Die Idee ist nicht neu. In anderen europäischen Ländern wie Estland, Schottland und Luxemburg gibt es bereits seit einigen Jahren kostenfreies Fahren in der Innenstadt. Nach August ist Erlangen deutschlandweit die zweite Großstadt. Aber auch einige Gemeinden in Deutschland, wie Pfaffenhofen oder Monheim am Rhein bieten Bürgern kostenlosen öffentlichen Nahverkehr.

Quelle: taz