Kostenfreie wiederverwendbare Menstruationsartikel

Menstruationstassen, Menstruationsunterwäsche und weitere wiederverwendbare Menstruationsartikel sind für junge Französinnen unter 26 künftig kostenlos erhältlich. Dies wurde vor wenigen Tagen im Haushaltsgesetz verabschiedet. Auch Kondome sind für alle jungen Menschen in Frankreich unter 26 kostenfrei, was bereits seit Anfangs des Jahres 2023 umgesetzt wird.

Vorreiter in Europa

Auch anderen Ländern werden setzen kostenfreie Menstruationsartikel für junge Frauen angeboten. In der Schweiz beispielsweise erhalten junge Frauen dank verschiedener Initiativen Binden und Tampons. In öffentlichen Schulen in Zürich liegen diese gratis in den WCs aus. Auch in der Uni Zürich werden diese Produkte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Seit August 2022 gibt es auch in Schottland gratis Menstruationsartikel, sogar in Stadtverwaltungen und allen Bildungseinrichtungen.

Quelle: Tagesanzeiger