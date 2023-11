KI-Drohnenhangar für Wasserrettung via Drohne

RescueFly ist ein Rettungssystem, welches von einem KI-Drohnenhangar aus via Drohne Ertrinkenden das Leben retten kann. So soll die dringende Zeit bei der Wasserrettung eingespart werden, da hier bereits wenige Minuten über das Überleben entscheiden können.

Weltweit erster KI-Hangar

Ein Forschungsteam der TU Chemnitz hat den RescueFly mit zwei Hauptkomponenten entwickelt: Eine Drohne und einen intelligenten Drohnenhangar. Der Hangar ist weltweit der Erste seiner Art und stammt von TU Chemnitz. Die Drohne wurde von anderen technischen Hochschulen in Brandenburg und Sachsen entwickelt.

Lokalisation und Abwurf von Schwimmhilfen

Menschen in Not sollen vom fliegende Retter lokalisiert, der Standort an die Rettungskräfte weitergeleitet und Schwimmhilfen abgeworfen werden. Der intelligente KI-Hangar wird von der Leitstelle der Feuerwehr informiert. Daraufhin prüfe er die Wetterbedingungen, die Einsatzbereitschaft der Rettungsdrohne und öffnet sich innerhalb von 5 Sekunden selbstständig und automatisch. Die Drohne fliegt dann auf dem vorher festgelegten Weg zum Einsatzort.

Weiter Einsatzgebiete

Neben der Wasserrettung soll dieses System künftig auch bei anderen Einsätzen helfen. Unter anderem etwa bei der Waldinspektion oder bei der Überwachung von Nationalparks, um Wilddieberei einzudämmen, oder bei der Überwachung von Hochspannungsleitungen in schwer zugänglichen oder abgelegenen Gebieten.

Quelle: mdr