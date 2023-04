Keine Mehrwertsteuer mehr auf viele Lebensmittel

Vorerst gilt diese Erleichterung nur für 6 Monate: Portugal streicht die Mehrwertsteuer auf insgesamt 44 Grundnahrungsmittel, wie Eier, Fleisch, Brot, Reis, Käse und mehr. Damit soll die voranschreitende Inflation bekämpft werden. Die Preise sollen mit diesem Maßnahmenpaket stabilisiert werden und wurde mit Produzenten und Handel vereinbart. Auch finanzielle Unterstützungen für Land- und Viehwirte sind geplant. Diese Maßnahmen kosten Portugal laut dem Ministerpräsidenten António Costa 600 Millionen Euro.

»Niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch andauern wird, und solange er andauert, besteht die Gefahr, dass die Produktionskosten weiter steigen«, so António Costa, wie der Spiegel berichtet.

Die Inflation lag im Februar im Portugal bei 8,2 Prozent, ähnlich wie Deutschland mit 8,7 Prozent. Jedoch haben viele Menschen in Portugal weniger Spielraum aufgrund der deutlich geringeren Gehälter. Der portugiesische Ministerpräsident begründet die Inflation mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Für das Maßnahmenpaket wurde in der Regierung mit einer eindeutigen Mehrheit gestimmt.

Quelle: Spiegel