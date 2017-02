Einst Junge vom Bahnhof Zoo - jetzt gute Seele bei der Bahnhofsmission

In jungen Jahren ging der später als Reisekaufmann und Lagerist tätige 44jährige Klaus am Bahnhof Zoo in Berlin schon mal anschaffen. Nach einem Delikt arbeitete er die gegen ihn verhängte Geldstrafe wegen Zahlungsunfähigkeit im Rahmen "Arbeit statt Strafe" in der Bahnhofsmission Zoo ab.

