Jetzt auch Pfand auf Milchprodukte

Milch, Milchmischgetränke und alle trinkbaren Milcherzeugnisse, welche in Einwegkunststoffflaschen mit einem Volumen von 0,1 bis 3,0 Liter angeboten werden, unterliegen seit dem 1. Januar einem Pfand in Höhe von 25 Cent. Nach dem deutschen Verpackungsgesetz fallen darunter alle Milchmischgetränke, die mindestens einen Anteil von 50 Prozent Milch haben. Dazu zählen u. a. Kefir, Trinkjoghurt oder Kakaogetränke.

„Nach dem Öffnen und Ausleeren der Verpackungen können wegen der relativ hohen Viskosität dieser fettreichen Produkte erhebliche Mengen an Lebensmittelresten in den Verpackungen verbleiben, die einen sehr guten Nährboden für Mikroorganismen darstellen“, so das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), wie FR berichtet. „Es muss daher sichergestellt werden, dass keine Hygieneprobleme auftreten.“