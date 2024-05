Internationale Preise für Siegerin aus Osterburg

Anne Marie Bobes, die Bundessiegerin des Wettbewerbs "Jugend forscht" 2023 im Bereich Physik, hat für ihre innovative Turbine zur nachhaltigen Stromerzeugung für Straßenlaternen nun auch in den USA Auszeichnungen erhalten. Die talentierte Nachwuchswissenschaftlerin gewann zwei Preise im Gesamtwert von 3.000 US-Dollar.

Erfolg in Los Angeles

Bobes präsentierte ihre schraubenartige Turbine bei einem internationalen Wissenschaftswettbewerb für Schüler in Los Angeles. Diese Turbine, die sie mittels 3D-Druck in verschiedenen Varianten hergestellt und in einem Windkanal getestet hatte, überzeugte die Jury durch ihre umweltfreundliche Technologie zur Stromversorgung von Straßenlaternen. Die Stiftung "Jugend forscht" in Hamburg gab die Auszeichnungen am Dienstag bekannt.

Preisgekröntes Projekt

Ihre schraubenartige Turbine zur nachhaltigen Energieerzeugung beeindruckte bereits beim nationalen Wettbewerb "Jugend forscht" in Deutschland. In den USA setzte sich Bobes erneut gegen starke Konkurrenz durch und sicherte sich zwei renommierte Preise sowie ein Preisgeld von 3.000 Dollar.

Teilnahme am weltweit bedeutendsten Wettbewerb

Bobes war Teil einer 15-köpfigen Delegation von Preisträgern des Wettbewerbs "Jugend forscht", die aus verschiedenen deutschen Regionen wie Berlin, Oberbayern und Baden-Württemberg stammten. Diese Mannschaft gewann insgesamt acht Preise bei dem Wettbewerb, an dem über 1.600 junge Forscher aus 60 Ländern teilnahmen.

Zusammenarbeit und Innovation

Der Wettbewerb in Los Angeles ist einer der weltweit bedeutendsten naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerbe und ermöglicht jungen Forschern, ihre Projekte auf internationaler Bühne zu präsentieren. Bobes’ Erfolg unterstreicht die Bedeutung von Kreativität und Innovationskraft im Bereich der nachhaltigen Technologien.

