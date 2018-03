In diesem Restaurant kochen täglich andere Großmütter Spezialitäten ihres Heimatlandes

Gute Nachrichten aus New York - USA

Jody Scaravella besitzt in New York ein Restaurant, in dem Großmütter aus aller Welt kochen – jeden Tag eine Neue. Damit möchte er den Gästen das Gefühl eines Familienessens schenken und den Großmüttern die Wertschätzung, die sie verdienen.

Jody Scaravella, mit seinem grauen Vollbart (siehe Titelbild), ist in Brooklyn als italienischer Einwanderer groß geworden. Als eines Tages seine Großeltern und Eltern innerhalb kurzer Zeit starben, wollte er das Gefühl einer Familie irgendwie wiederholen. Aus dieser Idee entstand sein tolles Restaurant „ Enoteca Maria “.

„Ich wollte dieses Gefühl schaffen, das man hat, wenn man nach Hause kommt, die Oma hat gekocht und die ganze Familie kommt zum Essen zusammen“, sagte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Die Liebe und die Abwechslung der Gerichte kommen beim Gast an - sein Konzept geht voll auf. In einem Video von „NowThis Her“ zeigt Jody sich sichtlich berührt und ist stolz auf die Omas.

„Jedes Mal kommen tausende von Jahren Kultur aus den Fingerspitzen der Großmütter in die Küche", sagt der Gründer gegenüber „NowThis Her“.

Hier wird das Restaurante kurz vorgestellt: