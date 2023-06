In Deutschland werden fast 6 Millionen Jobs besser bezahlt

Jedes siebte Beschäftigungsverhältnis ist Deutschland ist von der Erhöhung des Mindestlohns von 10,45 auf 12 Euro pro Stunde betroffen. Davon profitieren laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, 5,8 Millionen Arbeitnehmer. Mit 18 Prozent seien viele Frauen betroffen. Bei den Männern sind es 12 Prozent.

Gastronomie stark betroffen

Im Bundesländer-Vergleich sei der Anteil in Sachsen-Anhalt mit 18,6 Prozent am höchsten, in Baden-Württemberg mit 12,6 Prozent am niedrigsten. Innerhalb der Branchen gebe es große Unterschiede. Am stärksten betroffen ist das Gastgewerbe, welches einen Anteil von knapp 50 Prozent hat. Auch die Land- und Forstwirtschaft & Fischerei ist mit 41 Prozent stark betroffen.

Festgelegt wird der Mindestlohn von der sogenannten Mindestlohn-Kommission, welche alle zwei Jahre Vorschläge macht, wie der Mindestlohn angepasst werden soll. Alle fünf Jahre wird diese Kommission gewählt. Der Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18 Jahren.

