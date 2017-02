Ich seh dich......

Ich seh dich - ein wunderschönes Gedicht unserer Gastautorin Monika Hagn über das was wie wir Menschen sehen sollten.

Egal was du tust, was du machst,

egal was passiert

ich seh in dein Herz

seh dich wie du bist,

nicht der Clown mit der Maske

....... nicht das einstige Kind voller Angst;

Du bist voll Vertrauen, dein Herz voller Mut.

Ich seh in dein Herz

Seh dich wie du bist

Nicht manchmal gebückt und einsam

.........traurig und still;

Sondern lebensfroh, mutig und frei.

Ich seh in dein Herz

Seh dich wie du bist

Ein Mensch voller Liebe,

Herz und Gefühl.

Nicht unachtsam, gefühllos und hart.

Egal was du tust, was du macht,

egal wie du dich benimmst,

ich seh in dein Herz,

seh dich wie du bist

fühle deinen alten Schmerz

und den Kummer der dich gefangen hält.

Du bist nicht die Wut, und nicht deine verzweifelte Kontrolle.

Ich seh in dein Herz,

seh dich wie du bist

tief in dir

dein Sehnen, dein Streben und Suchen nach

Geborgenheit;

Nein, du bist nicht klein und wertlos

du bist größer und stärker als du denkst;

du bist liebevoller als du selbst es fühlst;

Tief in dir ...

trägst du hinter deinen Mauern all die Liebe

die so groß, so tolerant, so unendlich ist...

jene Liebe, welche du immer noch im Außen suchst

und dich insgeheim davor fürchtest, sie in ihrer ganzen Größe

zuzulassen;

Weil du in dir weißt, dass sie dich letztendlich vollkommen verändern wird,

weil sie dir zeigt, wer du wirklich bist.

Egal was du versuchst zu verstecken,

ich seh in dein Herz,

seh wie du bist.....

„Ich seh DICH....“

© Monika Hagn | http://sanara-lebenslicht.jimdo.com/

Dies war ein Gastbeitrag von Monika Hagn auf den nur positiven Nachrichten. Vielen Dank für dieses tolle Gedicht.